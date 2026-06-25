Lecture piano CP - Fichier de différenciation - programmes 2025

Découvrez le fichier photocopiable de différenciation Lecture Piano CP (compatible avec les éditions 2025 de la méthode). Cette édition est compatible uniquement avec les éditions 2025 de la méthode Lecture Piano CP, conformes aux nouveaux programmes. Ce fichier photocopiable est constitué de deux parties : Pour les élèves fragiles, des exercices adaptés du cahier d'exercices Lecture Piano CP avec une tâche allégée ; Pour les élèves autonomes ou plus rapides, des exercices supplémentaires (dont des grilles de mots croisés ou de mots mêlés).