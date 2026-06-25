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Les romans de la rentrée littéraire 2026

Lecture piano CP - Fichier de différenciation - programmes 2025

Sandrine Monnier-Murariu

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Découvrez le fichier photocopiable de différenciation Lecture Piano CP (compatible avec les éditions 2025 de la méthode). Cette édition est compatible uniquement avec les éditions 2025 de la méthode Lecture Piano CP, conformes aux nouveaux programmes. Ce fichier photocopiable est constitué de deux parties : Pour les élèves fragiles, des exercices adaptés du cahier d'exercices Lecture Piano CP avec une tâche allégée ; Pour les élèves autonomes ou plus rapides, des exercices supplémentaires (dont des grilles de mots croisés ou de mots mêlés).

Par Sandrine Monnier-Murariu
Chez Retz

|

Auteur

Sandrine Monnier-Murariu

Editeur

Retz

Genre

Primaire

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Lecture piano CP - Fichier de différenciation - programmes 2025

Sandrine Monnier-Murariu

Paru le 15/07/2026

144 pages

Retz

40,30 €

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