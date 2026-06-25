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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Emmanuel Lévinas

Pascal Delhom

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Le philosophe du "visage" et de l'altérité "Etre sans être meurtrier" , tels sont les mots que choisit Emmanuel Levinas (1906-1995) en 1950 pour exprimer une crainte de la conscience qui sous-tendra toute sa philosophie. Cette inquiétude n'est pas existentielle mais morale, elle naît d'une relation éthique à l'autre et d'une responsabilité à son endroit. Sa philosophie appelle donc à s'ouvrir à autrui pour échapper à l'enfermement de l'être, du monde, de l'histoire. Pascal Delhom retrace le parcours d'une vie et d'une oeuvre, depuis la découverte décisive de la phénoménologie par Levinas à Strasbourg jusqu'à sa vision et sa compréhension du judaïsme, sans oublier les marques laissées par la guerre et le nazisme. Comment retisser des relations avec le monde après l'expérience d'un monde cassé ?

Par Pascal Delhom
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Pascal Delhom

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Emmanuel Lévinas

Pascal Delhom

Paru le 25/06/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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