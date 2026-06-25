Le design selon Pierre Paulin (1927-2009) Figure majeure du design du XX ? siècle, Pierre Paulin incarne l'audace et la modernité de l'après-guerre. De ses premières créations aux sièges devenus icônes, son oeuvre accompagne l'optimisme technologique et les utopies des années 1960-1970. Edité par les plus grandes maisons et présent dès 1968 dans les collections du MoMA, sollicité par les plus hautes institutions de l'Etat, Paulin a profondément transformé le paysage du design français. Ce catalogue offre un aperçu de son parcours, de ses oeuvres emblématiques et révèle la vitalité d'un héritage toujours vivant. Coédition Musée Fabre de Montpellier