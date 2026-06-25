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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Les goûters parfaits !

Anaïs Ela Petit

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La méthode pour en finir avec les goûters trop sucrés Vos enfants adorent les goûters industriels... mais vous savez qu'ils sont trop sucrés ? Bonne nouvelle : vous n'avez plus à choisir entre santé et gourmandise. Avec sa Méthode Douce, Anaïs Ela Petit vous propose une approche simple, réaliste et déculpabilisante. Son objectif : vous aider à trouver le juste équilibre. En expliquant simplement comment nos papilles sont piégées par l'industrie et comment retrouver les vraies saveurs, elle nous aide à rééquilibrer l'alimentation de nos enfants en douceur. Pas de frustrations, pas d'interdits : seulement du bon sens, du goût et des solutions concrètes. Au programme de ses 25 recettes ultra-gourmandes, sans ingrédients raffinés, rassasiantes et réduites en sucre : - Des classiques que vos enfants vont adorer (crêpes, cookies, petits sablés...) - Des goûters à emporter partout (muffins, petits moelleux au chocolat...) - Des grands gâteaux à partager (carrot cake, crumble, gâteau d'anniversaire chocolat noisettes...) - Des versions express pour les jours pressés (banane coco nuts, wrap...)

Par Anaïs Ela Petit
Chez Eyrolles

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Auteur

Anaïs Ela Petit

Editeur

Eyrolles

Genre

Desserts, pâtisseries

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Les goûters parfaits !

Anaïs Ela Petit

Paru le 25/06/2026

Eyrolles

19,90 €

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