Les goûters parfaits !

La méthode pour en finir avec les goûters trop sucrés Vos enfants adorent les goûters industriels... mais vous savez qu'ils sont trop sucrés ? Bonne nouvelle : vous n'avez plus à choisir entre santé et gourmandise. Avec sa Méthode Douce, Anaïs Ela Petit vous propose une approche simple, réaliste et déculpabilisante. Son objectif : vous aider à trouver le juste équilibre. En expliquant simplement comment nos papilles sont piégées par l'industrie et comment retrouver les vraies saveurs, elle nous aide à rééquilibrer l'alimentation de nos enfants en douceur. Pas de frustrations, pas d'interdits : seulement du bon sens, du goût et des solutions concrètes. Au programme de ses 25 recettes ultra-gourmandes, sans ingrédients raffinés, rassasiantes et réduites en sucre : - Des classiques que vos enfants vont adorer (crêpes, cookies, petits sablés...) - Des goûters à emporter partout (muffins, petits moelleux au chocolat...) - Des grands gâteaux à partager (carrot cake, crumble, gâteau d'anniversaire chocolat noisettes...) - Des versions express pour les jours pressés (banane coco nuts, wrap...)