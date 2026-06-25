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Les secrets de l'image vidéo

Philippe Bellaïche

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"J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire lorsque j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la télévision". Cette phrase résume la démarche de l'auteur et explique le succès durable des " Secrets de l'Image Vidéo ", devenu au fil des éditions un ouvrage de référence dans l'univers de la vidéo. Pensé avant tout comme un outil de travail structuré et pédagogique, ce livre s'adresse aux étudiants, auxquels il fournit, en plus de 700 pages, une synthèse rigoureuse des connaissances indispensables à l'exercice des métiers de l'image vidéo. Il s'adresse également aux professionnels confirmés, qui y trouveront une mise à jour approfondie des technologies actuelles, pour nourrir leur réflexion sur un sujet particulier. Au fil des chapitres, le lecteur s'approprie les notions fondamentales de la colorimétrie, avant de s'imprégner des outils et principes qui structurent l'éclairage d'un plateau TV. Il explore les lois de l'optique qui président à la formation d'une image sur un capteur et en déterminent le rendu final à l'écran. L'ouvrage décrypte ensuite le fonctionnement d'une caméra numérique, en examinant les réglages qui permettent de modeler l'image, en direct ou en postproduction. Il présente la composition du signal vidéo numérique et de ses différentes architectures, avant d'ouvrir une analyse approfondie de la compression numérique, étayée par une présentation comparative des codecs et de leurs domaines d'application. Le lecteur est alors accompagné pour y voir plus clair dans la diversité des formats d'enregistrement vidéo et des supports de stockage, puis à travers les standards d'image, de la SD à l'Ultra HD en passant par les formats cinéma 2K/4K, le HDR et le HFR. Cette nouvelle édition se recentre sur les technologies tournées vers l'avenir. Elle s'enrichit notamment d'un chapitre inédit dédié à la vidéo sur IP, qui explore les enjeux de la convergence AV/IT : réseaux, transport des flux, cloud, virtualisation, production déportée, sans négliger les dimensions humaines qu'elle implique. L'ouvrage met également en lumière l'apport de l'intelligence artificielle dans les différentes phases de la production audiovisuelle. Classique de référence depuis près de 25 ans, Les Secrets de l'image Vidéo affirme, avec ce treizième opus, sa vocation première : transmettre des fondamentaux intemporels tout en accompagnant les mutations technologiques de l'audiovisuel.

Par Philippe Bellaïche
Chez Eyrolles

|

Auteur

Philippe Bellaïche

Editeur

Eyrolles

Genre

Vidéo

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Les secrets de l'image vidéo

Philippe Bellaïche

Paru le 25/06/2026

Eyrolles

42,00 €

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