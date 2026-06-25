Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Reverse

Kate Stewart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je suis comme un papillon de nuit attiré par sa flamme. Mais je me fiche de brûler. " Natalie Butler, jeune journaliste ambitieuse, découvre par hasard une correspondance secrète entre son père et Stella Emerson Crowne, l'épouse d'une légende du rock. Cette révélation bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qui l'a élevée et sur l'histoire de sa famille. Poussée par une curiosité dévorante, elle se lance dans une quête de vérité qui la mène jusqu'à Seattle, où elle rencontre Easton, le fils de Stella. Mystérieux et séduisant, ce musicien talentueux fuit les projecteurs autant qu'elle les recherche. Entre eux naît une attraction magnétique, aussi dangereuse qu'irrésistible. Mais Natalie cache les véritables raisons de sa présence, et chaque mensonge l'enfonce davantage dans un piège de sa propre création. Tandis qu'Easton lui ouvre son coeur, elle doit affronter une question cruciale : révéler la vérité risque-t-il de détruire ce fragile bonheur naissant ?

Par Kate Stewart
Chez Chatterley

|

Auteur

Kate Stewart

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reverse par Kate Stewart

Commenter ce livre

 

Reverse

Kate Stewart

Paru le 25/06/2026

954 pages

Chatterley

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385790813
9782385790813
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.