" Je suis comme un papillon de nuit attiré par sa flamme. Mais je me fiche de brûler. " Natalie Butler, jeune journaliste ambitieuse, découvre par hasard une correspondance secrète entre son père et Stella Emerson Crowne, l'épouse d'une légende du rock. Cette révélation bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qui l'a élevée et sur l'histoire de sa famille. Poussée par une curiosité dévorante, elle se lance dans une quête de vérité qui la mène jusqu'à Seattle, où elle rencontre Easton, le fils de Stella. Mystérieux et séduisant, ce musicien talentueux fuit les projecteurs autant qu'elle les recherche. Entre eux naît une attraction magnétique, aussi dangereuse qu'irrésistible. Mais Natalie cache les véritables raisons de sa présence, et chaque mensonge l'enfonce davantage dans un piège de sa propre création. Tandis qu'Easton lui ouvre son coeur, elle doit affronter une question cruciale : révéler la vérité risque-t-il de détruire ce fragile bonheur naissant ?