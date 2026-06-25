Comment communiquer en famille ?

Aujourd'hui on ne parle que de communication. Qui n'a pas rêvé de vivre dans son couple ou dans sa famille une vraie communication ? Nous avons appris beaucoup de choses fort utiles à l'école, mais pratiquement rien au sujet de la relation interpersonnelle, alors que nous sommes en relation 24h/24 avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail. Dans ce petit livre pratique, Denis Sonet propose des pistes très concrètes pour améliorer nos échanges, décoder certaines phrases, désamorcer certains conflits et surtout... avancer vers davantage d'unité familiale grâce à la puissance de la parole !