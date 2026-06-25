Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Comment communiquer en famille ?

Denis Sonet, Denis Sonet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui on ne parle que de communication. Qui n'a pas rêvé de vivre dans son couple ou dans sa famille une vraie communication ? Nous avons appris beaucoup de choses fort utiles à l'école, mais pratiquement rien au sujet de la relation interpersonnelle, alors que nous sommes en relation 24h/24 avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail. Dans ce petit livre pratique, Denis Sonet propose des pistes très concrètes pour améliorer nos échanges, décoder certaines phrases, désamorcer certains conflits et surtout... avancer vers davantage d'unité familiale grâce à la puissance de la parole !

Par Denis Sonet, Denis Sonet
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Denis Sonet, Denis Sonet

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Vie de famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment communiquer en famille ? par Denis Sonet, Denis Sonet

Commenter ce livre

 

Comment communiquer en famille ?

Denis Sonet, Denis Sonet

Paru le 25/06/2026

64 pages

Editions Emmanuel

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384334186
9782384334186
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.