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Méli-mélo sous les flots

Hannah Abbo

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Un superbe cherche-et-trouve dans les mers et les océans du monde, avec 180 animaux à trouver et des informations passionnantes. "180 animaux marins se cachent sous les flots... Parviendras-tu à tous les trouver ? Embarque pour un voyage à la découverte des mers et des océans du monde ! Aventure-toi dans une barrière de corail à la recherche d'une murène léopard, explore une plage à la recherche de bébés tortues marines et plonge sous la glace de l'océan Arctique pour observer un adorable phoque du Groenland. Tu apprendras également pourquoi certains animaux marins brillent dans le noir et comment les scientifiques oeuvrent pour sauver nos océans. Alors attrape vite ton masque et ton tuba ! "

Par Hannah Abbo
Chez Kimane

|

Auteur

Hannah Abbo

Editeur

Kimane

Genre

Livres-jeux

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Méli-mélo sous les flots

Hannah Abbo

Paru le 25/06/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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