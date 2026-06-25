Esclavagistes implacables, les Klau étendent leur empire machiniste, livrant une guerre stellaire sans merci aux Lekthwans qui s'efforcent de contenir l'expansion. Mais de tout cela, sur Terre, Roy Barch se moque. La Terre, précisément, planète insignifiante, arriérée, sous la coupe économique et technologique desdits Lekthwans, que Barch méprise. N'était Komeitk Lélianr, la fille hautaine de son employeur, émissaire de haut rang, qui le fascine... Las, bientôt la grande histoire percute la petite dans un bain de sang ? : Roy et Komeitk, que tout oppose, sont capturés par les Klau aux pupilles étoilées, puis déportés sur Magarak l'industrieuse, planète-bagne dont nul ne revient. Un défi de taille pour Roy Barch ? : survivre, coûte que coûte, puis regagner la Terre - sans oublier de montrer aux civilisations spatiales que les humains valent bien davantage que ce qu'elles pourraient croire... Né à San Francisco à une époque où la ville n'était guère plus qu'une bourgade du Far West, Jack Vance (1916-2013) est l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la science-fiction mondiale, consacré en 2001 par son entrée au très prestigieux Science Fiction Hall of Fame. Avec D'or et de fer, publié en 1952, roman postcolonial avant l'heure ici proposé dans une traduction inédite, il fait une fois de plus la démonstration de ses exceptionnels talents de conteur.