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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le canon littéraire

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

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Pourquoi la France a-t-elle longtemps préféré parler de "classiques" plutôt que de "canon" ? Ce troisième volume se concentre sur la configuration spécifique de la littérature française et sur les raisons historiques, institutionnelles et culturelles qui ont conduit à privilégier la notion de "classiques" plutôt que celle de "canon" . Il examine comment l'école, l'université, l'édition et la critique ont façonné une tradition fondée sur la valorisation de figures consacrées, tout en analysant les évolutions récentes qui ont introduit la notion de canon dans le débat scientifique français.

Par Guillaume Bridet, Jacques Poirier
Chez Presses Sorbonne Nouvelle

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Auteur

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Critique

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Le canon littéraire

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

Paru le 25/06/2026

300 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

20,00 €

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