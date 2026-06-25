Le canon littéraire

Pourquoi la France a-t-elle longtemps préféré parler de "classiques" plutôt que de "canon" ? Ce troisième volume se concentre sur la configuration spécifique de la littérature française et sur les raisons historiques, institutionnelles et culturelles qui ont conduit à privilégier la notion de "classiques" plutôt que celle de "canon" . Il examine comment l'école, l'université, l'édition et la critique ont façonné une tradition fondée sur la valorisation de figures consacrées, tout en analysant les évolutions récentes qui ont introduit la notion de canon dans le débat scientifique français.