L’Asie de loin, l’Asie de près, en famille

Après la prise du pouvoir, en 1975, des Khmers rouges au Cambodge, des Nord-Vietnamiens au Vietnam et du Pathet Lao au Laos, le quai d'Orsay recrute une équipe pour sa sous-direction d'Asie chargée de gérer les nouvelles relations de la France avec son ancienne Indochine. Jean-Yves Defay en fera partie 4 ans avant d'être affecté en Asie. D'abord à Bangkok où Premier Secrétaire de notre ambassade il sera chargé de suivre la politique extérieure de la Thaïlande ainsi que la situation des réfugiés sur la frontière khméro-thaï, zone de malversations épouvantables. Il servira ensuite 5 ans à Hong Kong et Macao en qualité de Consul Général adjoint, où il apprendra à parler le cantonais ce qui lui ouvrira de nombreuses portes régionales, y compris chez les représentants officieux de Pékin. Son livre permet ainsi au lecteur une approche bilatérale originale des négociations sino-britanniques sur la passation de pouvoir entre Londres et Pékin prévue (et réalisée) le 1er juillet 1997. Présenté en chapitres courts et toniques, l'ouvrage rend bien compte des grands vents mondiaux, politiques, économiques et financiers qui agitent alors l'Asie du Sud-Est, zone où la planète entière se retrouve pour parler business et intérêts propres à chaque pays. Enfin, l'auteur aborde avec bonheur la dimension familiale, très rarement traitée, du métier de diplomate qui façonne la vie particulière, au service de la France, de toute une famille.