Ceux qui poussent à l’ombre

Dans un potager communautaire, au coeur d'une cité de banlieue, se trouve un drôle de cerisier, complètement cabossé. Sous son ombre, il suffit d'exprimer un désir, quelques mots à peine, pour être exaucé. Du plus fou au plus audacieux, sans étiquette et sans mérite, ni Dieu ni maître. C'est l'open bar du miracle, constatent Fred et Juliette, les premiers à essayer. Pourquoi ne pas en profiter ?? Un voeu n'est jamais anodin. Un miracle non plus. Et les jardins, même les plus beaux, ne sont pas tous des paradis.