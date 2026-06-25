Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Ceux qui poussent à l’ombre

Anne-Isabelle Lacassagne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un potager communautaire, au coeur d'une cité de banlieue, se trouve un drôle de cerisier, complètement cabossé. Sous son ombre, il suffit d'exprimer un désir, quelques mots à peine, pour être exaucé. Du plus fou au plus audacieux, sans étiquette et sans mérite, ni Dieu ni maître. C'est l'open bar du miracle, constatent Fred et Juliette, les premiers à essayer. Pourquoi ne pas en profiter ?? Un voeu n'est jamais anodin. Un miracle non plus. Et les jardins, même les plus beaux, ne sont pas tous des paradis.

Par Anne-Isabelle Lacassagne
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Anne-Isabelle Lacassagne

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ceux qui poussent à l’ombre par Anne-Isabelle Lacassagne

Commenter ce livre

 

Ceux qui poussent à l’ombre

Anne-Isabelle Lacassagne

Paru le 25/06/2026

216 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336616438
9782336616438
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.