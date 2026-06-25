Gilgamesh & Co

Gilgamesh, Etana, Enmerkar, Lugalbanda, ces rois de légende surgis des temps lointains sont devenus aujourd'hui héros de BD ou de séries TV... Qui étaient-ils réellement ? En Orient, au IIIe millénaire avant J.-C., les souverains bien réels ont eu besoin, pour légitimer leur pouvoir, de se rattacher à des lignées prestigieuses, quasi divines. Sur des tablettes d'argile, ils firent alors inscrire les aventures extraordinaires de ceux qu'ils revendiquaient comme leurs ancêtres et qui servirent de modèles durant des siècles... Véronique Grandpierre s'attache à restituer ces épopées, à faire revivre ces destins héroïques en les replaçant dans leur contexte. La tâche n'est pas toujours facile. Il faut jongler avec les différentes langues, les divers systèmes d'écriture, des tablettes pas toujours complètes ni en bon état ! Cette recherche scientifique est un vrai travail de détective qu'elle nous fait partager pas à pas. Confrontant mythes et histoire, il s'agit là d'un ouvrage original et captivant.