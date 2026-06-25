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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Gilgamesh & Co

Véronique Grandpierre

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Gilgamesh, Etana, Enmerkar, Lugalbanda, ces rois de légende surgis des temps lointains sont devenus aujourd'hui héros de BD ou de séries TV... Qui étaient-ils réellement ? En Orient, au IIIe millénaire avant J.-C., les souverains bien réels ont eu besoin, pour légitimer leur pouvoir, de se rattacher à des lignées prestigieuses, quasi divines. Sur des tablettes d'argile, ils firent alors inscrire les aventures extraordinaires de ceux qu'ils revendiquaient comme leurs ancêtres et qui servirent de modèles durant des siècles... Véronique Grandpierre s'attache à restituer ces épopées, à faire revivre ces destins héroïques en les replaçant dans leur contexte. La tâche n'est pas toujours facile. Il faut jongler avec les différentes langues, les divers systèmes d'écriture, des tablettes pas toujours complètes ni en bon état ! Cette recherche scientifique est un vrai travail de détective qu'elle nous fait partager pas à pas. Confrontant mythes et histoire, il s'agit là d'un ouvrage original et captivant.

Par Véronique Grandpierre
Chez CNRS

|

Auteur

Véronique Grandpierre

Editeur

CNRS

Genre

Proche-Orient

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Gilgamesh & Co

Véronique Grandpierre

Paru le 25/06/2026

260 pages

CNRS

12,00 €

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