Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Ferme bien la porte

Riley Sager

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les portes les mieux fermées n'empêchent pas les monstres d'entrer... Jules Larsen, 25 ans, plus de petit ami, plus de travail, tombe sur une annonce suffisamment étrange pour retenir son attention : être grassement payée pour occuper pendant trois mois un immense appartement dans le Bartholomew, l'un des immeubles les plus célèbres de Manhattan. Ambiance luxe et gargouilles, au-dessus de Central Park. Un rêve malgré les quelques conditions imposées : ne parler que si l'on vous adresse la parole, ne jamais discuter des résidents au-dehors et ne recevoir aucun visiteur. Jules y voit sa chance et décide de ne pas écouter les rumeurs de malédiction qui entourent le bâtiment. Jusqu'à ce que d'étranges phénomènes viennent troubler sa sérénité et qu'Ingrid, une de ses voisines, disparaisse juste après l'avoir mise en garde...

Par Riley Sager
Chez Pocket

|

Auteur

Riley Sager

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ferme bien la porte par Riley Sager

Commenter ce livre

 

Ferme bien la porte

Riley Sager trad. Philippe Bonnet

Paru le 25/06/2026

432 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266363327
9782266363327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.