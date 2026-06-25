Ferme bien la porte

Les portes les mieux fermées n'empêchent pas les monstres d'entrer... Jules Larsen, 25 ans, plus de petit ami, plus de travail, tombe sur une annonce suffisamment étrange pour retenir son attention : être grassement payée pour occuper pendant trois mois un immense appartement dans le Bartholomew, l'un des immeubles les plus célèbres de Manhattan. Ambiance luxe et gargouilles, au-dessus de Central Park. Un rêve malgré les quelques conditions imposées : ne parler que si l'on vous adresse la parole, ne jamais discuter des résidents au-dehors et ne recevoir aucun visiteur. Jules y voit sa chance et décide de ne pas écouter les rumeurs de malédiction qui entourent le bâtiment. Jusqu'à ce que d'étranges phénomènes viennent troubler sa sérénité et qu'Ingrid, une de ses voisines, disparaisse juste après l'avoir mise en garde...