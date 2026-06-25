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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Electre

Jennifer Saint

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Le destin de trois femmes maudites des dieux, prêtes à tout pour reprendre leur liberté en main. La famille des Atrides est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de violence, où la soif de vengeance s'est transmise de génération en génération. Clytemnestre est la femme d'Agamemnon. Son espoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa soeur, Hélène, s'enfuit à Troie. Son mari lève alors la plus grande armée au monde, prêt à triompher quel qu'en soit le prix. Cassandre est princesse de Troie. Victime du courroux d'Apollon, elle voit l'avenir sans que l'on accorde le moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Electre , la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon, grandit dans l'ombre d'un père absent dont elle fantasme la grandeur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage.

Par Jennifer Saint
Chez Pocket

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Auteur

Jennifer Saint

Editeur

Pocket

Genre

Antiquité

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Electre

Jennifer Saint trad. Benoît Domis

Paru le 25/06/2026

400 pages

Pocket

9,30 €

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