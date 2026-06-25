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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Carnet de phares

Jazmina Barrera

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Un voyage littéraire à la découverte de phares américains, français (phare de La Hague), espagnols... Dressés au milieu de l'océan comme un symbole du lien - et de la frontière - entre le monde sauvage et la civilisation, entre l'eau, la terre et le ciel, les phares fascinent depuis les temps antiques. Au fil de six pèlerinages aux quatre coins du monde, Jazmina Barrera évoque la petite histoire de quelques-unes de ces constructions uniques, celle des hommes qui les ont habités mais aussi les voix qui s'en sont faites l'écho, de Virginia Woolf à Edgar Alan Poe en passant par Melville. Ce carnet est à la fois le journal d'une collectionneuse et un guide qui semble nous murmurer à l'oreille que ce lieu singulier peut nous révéler à nous-même. Une invitation au voyage tout autant qu'une réflexion poétique et essentielle sur la puissance rédemptrice de la nature sauvage.

Par Jazmina Barrera
Chez Pocket

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Auteur

Jazmina Barrera

Editeur

Pocket

Genre

Littérature Espagnole

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Carnet de phares

Jazmina Barrera trad. Delphine Valentin

Paru le 25/06/2026

144 pages

Pocket

8,10 €

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