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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Et je pense à toi tout bas

Fany Simon

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Un roman émouvant sur les secrets de famille et les dilemmes du coeur : un succès auto-édité qui a déjà conquis les lectrices De retour en Bretagne après plusieurs années d'absence, Emma tente de reconstruire sa vie. Hôtesse sur les ferrys reliant Saint-Malo aux îles Anglo-Normandes, elle pensait avoir laissé son passé derrière elle, mais lorsqu'elle est appelée en urgence au chevet de sa mère hospitalisée, tout vacille. Son retour marque aussi celui de Grégoire, son amour de jeunesse, qui lui a brisé le coeur huit ans plus tôt. Est-il trop tard pour réparer les blessures d'hier ? Traversant les époques, des années 1960 aux années 1990, Fany Simon tisse une histoire d'amour, de résilience et de silences, lourds comme les vagues sur les remparts malouins. Entre l'héritage du passé et le courage d'avancer, Emma devra choisir : fuir ou affronter son histoire. Un roman lumineux qui aborde avec pudeur et justesse des thèmes forts : la maladie, la transmission et la difficulté d'aimer quand on doute de soi.

Par Fany Simon
Chez Pocket

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Auteur

Fany Simon

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Et je pense à toi tout bas

Fany Simon

Paru le 25/06/2026

448 pages

Pocket

9,60 €

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