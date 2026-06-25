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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

En héritage

Danielle Steel

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La force en héritage. Qu'il s'agisse de sa vie amoureuse ou de sa vie professionnelle, Brigitte Nicholson a toujours fui les engagements. Jusqu'à ce soir d'hiver, à Boston, où le destin décide pour elle et où son monde s'écroule. Pour la sortir de son abattement, sa mère lui demande de l'aider à reconstituer leur arbre généalogique. Brigitte se passionne alors pour son ancêtre Wachiwi, une Sioux Dakota devenue l'épouse d'un marquis à la cour de Louis XVI. Comment, peu de temps avant la Révolution, une jeune Indienne a-t-elle pu quitter l'Amérique et partir pour la France ? Fascinée, Brigitte suit les traces de son aïeule, qui deviendra pour elle un modèle de courage et d'indépendance. Des grands espaces du Dakota au Versailles de Marie-Antoinette, Danielle Steel nous offre, à travers cette histoire familiale d'amour et de courage, un grand moment d'évasion romanesque. Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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En héritage

Danielle Steel trad. Eveline Charlès

Paru le 25/06/2026

352 pages

Presses de la Cité

15,90 €

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