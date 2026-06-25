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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Plus que parfait

Danielle Steel

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Quand deux familles, propriétaires de la même demeure, se rencontrent... à un siècle d'intervalle ! Sybil et Blake Gregory ont une existence plaisante et bien remplie à Manhattan. Sybil, spécialiste en décoration d'intérieur et commissaire d'exposition mandatée par les plus grands musées, mène une carrière brillante, tout comme Blake, expert financier. Amoureux comme au premier jour, ils sont les heureux parents de deux adolescents, Andrew et Caroline. Un bonheur sans nuages, jusqu'à ce que Blake accepte un nouvel emploi à San Francisco sans consulter sa famille et achète sur un coup de tête une magnifique demeure située sur Pacific Heights. Mais en s'installant dans cette nouvelle maison, la famille Gregory découvre qu'elle va devoir partager les lieux avec les anciens propriétaires, les Butterfield ! Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Plus que parfait

Danielle Steel

Paru le 25/06/2026

288 pages

Presses de la Cité

15,90 €

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