Honorables adversaires

Pour préserver son héritage, sera-t-elle prête à tous les sacrifices ? Spencer Brooke, à la tête d'un grand magasin new-yorkais, se bat depuis la mort de son père pour sauver l'héritage familial. Quand on lui fait une généreuse offre de rachat, la jeune mère célibataire la rejette aussitôt : pour elle, ce serait trahir les siens. Cependant, Mike Weston n'est pas un homme d'affaires comme les autres. Brillant et ambitieux, il voit là une occasion unique de relancer l'entreprise. Lorsque le destin frappe et que Spencer se retrouve dos au mur, le face-à-face entre la jeune femme et Mike devient inévitable. Mais de la plus féroce confrontation peuvent parfois naître des sentiments inattendus... Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.