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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Panthenôsia

Guillaume Postel

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Humaniste hors du commun et mystique incandescent du xvi ? siècle, Guillaume Postel déploie dans la Panthenôsia une pensée d'une audace inouïe. Son ambition : réconcilier toutes les croyances, toutes les traditions et toutes les opinions dans une unité spirituelle ultime, centrée sur le Christ. Alors que l'Europe est en proie aux plus grands troubles religieux, Postel ose des affirmations stupéfiantes : l'athéisme peut être pardonné, Muhammad mérite le nom de prophète, une femme humble peut surpasser les docteurs en sagesse, et tous les hommes sont appelés au salut. Nourrie d'une foi intense et d'une intuition prophétique, sa réflexion bouleverse les frontières entre christianisme, judaïsme, islam et humanisme. Ecrit dans la ferveur d'une inspiration que certains jugeront visionnaire et d'autres déraisonnable, ce texte fascinant annonce le temps de la "Restitution" , âge nouveau de concorde universelle. Une oeuvre brûlante, déroutante et profondément actuelle, qui interroge notre rapport à la foi, à l'altérité et à l'unité humaine. Auteur de plusieurs livres et éditions sur les représentations de l'islam dans l'humanisme de la Renaissance, Tristan Vigliano Granger enseigne la littérature française du XVIe siècle à Aix-Marseille Université. De Postel, il a récemment édité et traduit le Livre de la concorde du Coran et des Evangélistes.

Par Guillaume Postel
Chez Cerf

|

Auteur

Guillaume Postel

Editeur

Cerf

Genre

Histoire des religions

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Panthenôsia

Guillaume Postel

Paru le 25/06/2026

272 pages

Cerf

35,00 €

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