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Calendrier de la Paix

Aquar'ailes Editions

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Chaque mois, une belle photo de Terre Sainte illustre l'une des grandes fêtes juives, chrétiennes ou musulmanes. Elle est accompagnée d'une citation issue des Livres saints de chaque religion. A côté, les principales fêtes et traditions du mois sont expliquées. Une invitation à la paix plus que jamais indispensable dans le contexte de guerre actuel. Le Calendrier de la Paix est édité pour l'association Enfants des Oliviers, qui parraine et soutient des enfants défavorisés en Terre Sainte et au Proche Orient, dans un souci de paix et de dialogue. L'association a été créée en 2003 par d'anciens coopérants DCC à Jérusalem.

Par Aquar'ailes Editions
Chez Editions Aquar'ailes

|

Auteur

Aquar'ailes Editions

Editeur

Editions Aquar'ailes

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier de la Paix

Aquar'ailes Editions

Paru le 25/06/2026

13 pages

Editions Aquar'ailes

10,00 €

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