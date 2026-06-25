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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Arrowsmith

Sinclair Lewis

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Arrowsmith, étudiant en médecine, se voue à la recherche fondamentale. Après des années comme médecin de campagne, il aspire à de plus hautes destinées. Il est remarqué par l'industrie pharmaceutique, qui s'intéresse à ses travaux sur le bacille de la peste. Son idéalisme sera mis à rude épreuve... Introuvable, ce roman reparaît 100 ans après le prix Pulitzer qui le récompensa. Prix Pulitzer 1926, un chef-d'oeuvre introuvable, d'une actualité brûlante, dans une traduction entièrement révisée Auprès de l'intransigeant professeur Gottlieb, le jeune Martin Arrowsmith, étudiant en médecine, découvre la recherche fondamentale et décide d'y vouer sa vie. Mais son mariage avec Leora, une infirmière au caractère trempé, le contraint d'abord à des années de pratique comme médecin de campagne dans un bourg du Dakota du Sud. Jusqu'au jour où un laboratoire s'intéresse à ses travaux sur le bacille de la peste... En butte à la méfiance de ses patients, à la vanité de ses pairs, aux pressions de l'industrie pharmaceutique, aux sirènes d'une vie luxueuse, Martin est un idéaliste qui cherche sa place dans un univers mercantile, avide de réussite. Ses efforts pour contrarier sa nature profonde se solderont par des échecs. Scintigraphie mordante de la société américaine, Arrowsmith n'a rien perdu de son pouvoir satirique. En 1926, son auteur refusa le prix Pulitzer au motif que son roman - redécouvert pendant l'épidémie de Covid - ne magnifiait pas " la saine atmosphère de la vie américaine ". Cent ans après, il témoigne d'un temps où l'amour de la recherche scientifique, aux Etats-Unis, était déjà un combat.

Par Sinclair Lewis
Chez Archipoche Editions

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Auteur

Sinclair Lewis

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Arrowsmith

Sinclair Lewis

Paru le 25/06/2026

744 pages

Archipoche Editions

14,00 €

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