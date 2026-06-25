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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Berlin

Marion Picker

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Berlin entretient un rapport aussi privilégié que contradictoire avec les images, à commencer avec sa propre (re)présentation. Malgré son poids aujourd'hui très relatif en tant que ville mondiale, Berlin est toujours la métropole "? moderne ? " paradigmatique de l'espace germanophone. Les références d'aujourd'hui à l'époque impériale allemande et surtout à la culture des années 1920 créent une continuité a posteriori, par-delà les bouleversements historiques ? : le roman contemporain, les séries télévisées, les documentaires, la bande dessinée, le marketing se servent régulièrement du fonds quasi inépuisable de l'imaginaire historique et mythique de Berlin. Mais l'ambition de passer pour une ville-monde ne comprend pas seulement des références comme celles à Berlin Alexanderplatz, aux textes de Kracauer et Hessel, à Enfance berlinoise de Benjamin, aux films tels que Metropolis de Lang, dont le fantasme urbain déteindra sur le projet de Germania, la métropole nazie de Speer. Des constructions de mondes en miniature tels que la "? Haus Vaterland ? " et les (très) grands magasins, ainsi que la création de Gross-Berlin en 1920, faisant de la ville la plus grande commune du monde en termes de superficie après Los Angeles, témoignent également de cette ambition. Ce numéro s'interroge sur le rapport aussi privilégié que contradictoire qu'entretient Berlin avec les images en appréciant, à partir du mot "? Stadtbild ? " (paysage urbain, image de la ville, image-ville) et ses déclinaisons "? Weichbild ? " et "? Denkbild ? ", le défi que l'expérience complexe de la ville-monde constitue encore pour les techniques de représentation.

Par Marion Picker
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Marion Picker

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Civilisation

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Berlin

Marion Picker

Paru le 25/06/2026

250 pages

Presses de L'Université de Provence

15,00 €

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