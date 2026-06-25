Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Je cherche un mur pour jouer devant

Violaine Vielmas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée dans les coulisses d'une oeuvre et d'une vie consacrées au théâtre Jean Vilar, figure majeure du théâtre public, est connu comme fondateur du festival d'Avignon et directeur du Théâtre national populaire. On sait moins qu'il a d'abord voulu être écrivain et qu'il fut polygraphe : journaux, lettres, notes, brouillons, romans... A partir des milliers d'écrits conservés dans les archives, largement inédits, cet ouvrage explore une part méconnue de son oeuvre. Il montre comment l'écriture accompagne chaque étape de son parcours : la formation du jeune artiste, la création d'un festival, la direction d'une troupe et les combats pour un théâtre accessible à tous. Lettres et journaux deviennent les lieux d'une pensée en mouvement, où s'expriment le doute, la détermination, la fatigue, l'amitié, la réflexion artistique et l'exigence morale. S'y dessine une éthique du travail fondée sur la justesse, la discipline et la rêverie. A la croisée de l'histoire culturelle et de l'étude littéraire, ce livre révèle une oeuvre dispersée mais profondément cohérente : celle d'un homme qui, toute sa vie, a écrit pour agir, diriger et transmettre.

Par Violaine Vielmas
Chez PU Paris-Sorbonne

|

Auteur

Violaine Vielmas

Editeur

PU Paris-Sorbonne

Genre

Théâtre - Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je cherche un mur pour jouer devant par Violaine Vielmas

Commenter ce livre

 

Je cherche un mur pour jouer devant

Violaine Vielmas

Paru le 25/06/2026

384 pages

PU Paris-Sorbonne

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791023140408
9791023140408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.