Je cherche un mur pour jouer devant

Une plongée dans les coulisses d'une oeuvre et d'une vie consacrées au théâtre Jean Vilar, figure majeure du théâtre public, est connu comme fondateur du festival d'Avignon et directeur du Théâtre national populaire. On sait moins qu'il a d'abord voulu être écrivain et qu'il fut polygraphe : journaux, lettres, notes, brouillons, romans... A partir des milliers d'écrits conservés dans les archives, largement inédits, cet ouvrage explore une part méconnue de son oeuvre. Il montre comment l'écriture accompagne chaque étape de son parcours : la formation du jeune artiste, la création d'un festival, la direction d'une troupe et les combats pour un théâtre accessible à tous. Lettres et journaux deviennent les lieux d'une pensée en mouvement, où s'expriment le doute, la détermination, la fatigue, l'amitié, la réflexion artistique et l'exigence morale. S'y dessine une éthique du travail fondée sur la justesse, la discipline et la rêverie. A la croisée de l'histoire culturelle et de l'étude littéraire, ce livre révèle une oeuvre dispersée mais profondément cohérente : celle d'un homme qui, toute sa vie, a écrit pour agir, diriger et transmettre.