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Regards sensibles

Tasja Langenbach

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Pendant plus de 30 ans, Isabelle et Jean-Conrad Lemaître ont constitué une collection exceptionnelle d'art vidéo, l'une des plus importantes en mains privées en France. Tasja Langenbach, spécialiste reconnue d'art vidéo, a été conviée par le macLYON afin d'assurer le commissariat de cette exposition. Elle a imaginé un parcours où l'émotion et le sensible sont à contre-courant de la pratique actuelle du scrolling. Grands amateurs d'art, Isabelle et Jean Conrad Lemaître ont décidé, après quelques années de collection d'oeuvres d'art plus classiques (peinture, gravure, photographie...), de se consacrer uniquement à l'art vidéo, réunissant ainsi un ensemble unique d'oeuvres réalisées entre 1984 et 2025. Cette collection se distingue par sa vision singulière. Voyageurs, curieux et intuitifs, les Lemaître ont surtout procédé par choix affectifs et personnels. Leur regard d'une ouverture intellectuelle rare, s'est tourné vers des oeuvres qui abordent des enjeux sociaux, politiques et économiques.

Par Tasja Langenbach
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Tasja Langenbach

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Ecrits sur l'art

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Regards sensibles

Tasja Langenbach

Paru le 09/07/2026

396 pages

Silvana Editoriale

30,00 €

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