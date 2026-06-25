La métamorphose d'Annecy au 19e siècle : sous le regard de Prosper Dunant, peintre et architecte

Entre?1815 et 1860, Annecy se métamorphose. Passant de 5?000 à 10?300 habitants, la petite bourgade devient l'un des plus grands centres manufactu­riers du royaume de Piémont-Sardaigne. L'implantation industrielle et le lancement de grands travaux, en germe dans la première moitié du siècle, sont déterminants après l'Annexion de la Savoie à la France en 1860. En 1866, l'arrivée du train ouvre la ville à la modernité et au développement touristique. Prosper Dunant (1790-1878), peintre et architecte annécien, est, avec ses enfants, le témoin attentif de ce siècle de mutations politiques, urbaines, sociétales et culturelles. La riche correspondance familiale se fait l'écho de ces bouleversements et redonne vie à cette période charnière. Près de deux cents oeuvres, peintures, dessins, projets d'architecture mais aussi plans anciens, documents d'archives et photographies accompagnent leur récit, offrant un voyage à travers le temps et l'histoire, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale.