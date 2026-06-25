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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Drôles de vols

El Viso

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Plongez dans l'histoire mouvementée de la conquête des airs à travers le regard acéré des caricaturistes ! Des années 1780 au début duxxie siècle, Drôles de vols explore l'histoire aéronautique sous l'angle inattendu de la caricature. Moquant les inventeurs, exagérant les prouesses techniques ou dénonçant les dérives militaires et industrielles, les dessinateurs révèlent les peurs, les espoirs et les contradictions de leur temps. Des fantaisies de Daumier, Cham, Nadar et Robida au xixe siècle, de L'Assiette au beurre illustrée par Grandjouan jusqu'aux oeuvres protestataires de Tomi Ungerer et aux planches sans concession de Charlie Hebdo - Reiser, Cabu, Riss -, se dessine une histoire parallèle du progrès. Entre satire sociale, humour grinçant et critique politique, cet ouvrage révèle comment la caricature façonne notre imaginaire du vol et interroge, avec ironie, notre rapport à la modernité.

Par El Viso
Chez Ediciones El Viso

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Auteur

El Viso

Editeur

Ediciones El Viso

Genre

Ecrits sur l'art

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Drôles de vols

El Viso

Paru le 02/07/2026

192 pages

Ediciones El Viso

32,00 €

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Scannez le code barre 9788412674682
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