L'art de ne pas travailler mis à part quelques surdoués de naissance, le commun des mortels a souvent - hélas o vite fait d'en oublier les secrets ! Et paradoxalement, à une époque où la valeur sociale du travail est au coeur de bien des débats, ceux qui travaillent trop, ceux qui ne travaillent pas ou plus, finissent par se retrouver dans des difficultés semblables avec leur temps libre... Que vous soyez surmené, retraité ou sans emploi, Ernie Zelinski vous rappelle dans ce best-seller provocateur, pratique et amusant certaines choses évidentes... et d'autres qui le sont moins, pour vous aider à mieux tirer parti de votre temps libre et surtout à (re)trouver l'équilibre entre travail et loisirs. 150 000 exemplaires vendus