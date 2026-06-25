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Les romans de la rentrée littéraire 2026

Interactions chorales dans la tragédie grecque

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Comment les membres du groupe choral et les héros du drame jouent-ils ensemble ? Ce numéro tente de répondre à cette question en confrontant les textes anciens aux expériences contemporaines d'un "jeu en commun" tragique. Dans La Poétique, Aristote insiste sur la nécessité pour le choeur de "jouer avec" les héros du drame tragique sous peine d'être réduit à des interludes. Or c'est précisément cette marginalisation du groupe choral qui a été accomplie non par les auteurs tragiques grecs mais par les éditeurs modernes - et, dans leur sillage, beaucoup de metteurs en scène contemporains - en remplaçant le choeur par un personnage unique, ledit "coryphée" , dans les parties dialoguées. Aussi s'agit-il de "dé-coryphéiser" et par là même de "re-choraliser" les tragédies en réintégrant le choeur dans la construction du spectacle tragique. Comment les membres du groupe choral et les héros du drame jouent-ils ensemble ? Quelles nouvelles dynamiques spectaculaires cette étude des interactions - qui inclut des enjeux dramatiques mais également une recherche sur le partage de l'espace de jeu, du chant et de la gestualité - permet-elle de retrouver ? C'est cette question que pose se numéro en confrontant les études philologiques et archéologiques aux expériences contemporaines de mise en scène pour aborder la question à la fois esthétique et politique de la construction d'un jeu en commun.

Chez Presses Universitaires du Mirail

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Editeur

Presses Universitaires du Mirail

Genre

Antiquité - Généralités

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Interactions chorales dans la tragédie grecque

Paru le 02/07/2026

300 pages

Presses Universitaires du Mirail

25,00 €

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