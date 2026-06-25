La reine et le sabre

De jeune fille corse à reine de Naples : le roman vrai de Caroline Murat, soeur de Napoléon. " Quel roman que la vie de Caroline ! Un roman certes, mais fondé sur les archives familiales. La rigueur historique s'y allie avec le talent de la conteuse. " Jean Tulard Eté 1797. Caroline Bonaparte, quinze ans, est présentée au jeune officier Joachim Murat, fringant cavalier promis à la gloire. Très vite elle comprend qu'elle devra lutter pour conquérir cet homme hors du commun. Mais comment aimer librement dans un monde et dans un temps où chaque union doit servir la politique ? Parviendra-t-elle à convaincre son frère, le général Napoléon Bonaparte, devenu Premier Consul de France, de la laisser épouser celui qu'elle aime ? Quand l'Empereur distribue les trônes d'Europe à sa fratrie, une question hante Caroline : aura-t-elle, elle aussi, son royaume ? Ce sera Naples, où la réussite a un prix. Le couple royal doit affronter les intrigues diplomatiques, les rumeurs destinées à les diviser, et même des tentatives d'assassinat. La jeune femme découvre que régner, c'est vivre en état de siège - et que sa couronne peut choir d'un instant à l'autre et bouleverser sa vie et celle des siens... D'Ajaccio à Naples en passant par l'Egypte, le palais de l'Elysée et le coeur du Premier Empire, Yasmine Murat restitue le destin haletant d'une femme ambitieuse, cultivée, qui a tout risqué pour son bonheur, pour sa famille et pour son nom. Et donne la parole aux deux figures les plus humaines, tragiques et flamboyantes de la saga napoléonienne.