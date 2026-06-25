Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La reine et le sabre

Yasmine Murat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De jeune fille corse à reine de Naples : le roman vrai de Caroline Murat, soeur de Napoléon. " Quel roman que la vie de Caroline ! Un roman certes, mais fondé sur les archives familiales. La rigueur historique s'y allie avec le talent de la conteuse. " Jean Tulard Eté 1797. Caroline Bonaparte, quinze ans, est présentée au jeune officier Joachim Murat, fringant cavalier promis à la gloire. Très vite elle comprend qu'elle devra lutter pour conquérir cet homme hors du commun. Mais comment aimer librement dans un monde et dans un temps où chaque union doit servir la politique ? Parviendra-t-elle à convaincre son frère, le général Napoléon Bonaparte, devenu Premier Consul de France, de la laisser épouser celui qu'elle aime ? Quand l'Empereur distribue les trônes d'Europe à sa fratrie, une question hante Caroline : aura-t-elle, elle aussi, son royaume ? Ce sera Naples, où la réussite a un prix. Le couple royal doit affronter les intrigues diplomatiques, les rumeurs destinées à les diviser, et même des tentatives d'assassinat. La jeune femme découvre que régner, c'est vivre en état de siège - et que sa couronne peut choir d'un instant à l'autre et bouleverser sa vie et celle des siens... D'Ajaccio à Naples en passant par l'Egypte, le palais de l'Elysée et le coeur du Premier Empire, Yasmine Murat restitue le destin haletant d'une femme ambitieuse, cultivée, qui a tout risqué pour son bonheur, pour sa famille et pour son nom. Et donne la parole aux deux figures les plus humaines, tragiques et flamboyantes de la saga napoléonienne.

Par Yasmine Murat
Chez L'Archipel

|

Auteur

Yasmine Murat

Editeur

L'Archipel

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La reine et le sabre par Yasmine Murat

Commenter ce livre

 

La reine et le sabre

Yasmine Murat

Paru le 25/06/2026

400 pages

L'Archipel

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809851571
9782809851571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.