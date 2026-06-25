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Les romans de la rentrée littéraire 2026

JFP 57 - Des troubles du langage aux logopathies

Collectif

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Oserons-nous mettre à l'épreuve dans notre Journal ce que pourrait apporter à la lecture du réel de la clinique la substitution au terme psyché, induisant inévitablement l'idéal d'une unité du sujet à retrouver, celui de logos, qui signifie la division du sujet qui parle quelle que soit sa structure ? Un abord par la référence au langage de la pathologie, une logopathologie qui se déclinerait en autant de logopathies est-elle susceptible d'exister ? Pourrait-elle donner son élan à la psychiatrie lacanienne que Marcel Czermak et Charles Melman appelaient de leurs voeux ? Commençons par interroger dans ce numéro certaines logopathies exemplaires notamment le groupe clinique que Bleuler a désigné par le terme de schizophrénie.

Par Collectif
Chez Erès

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Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Psychanalyse

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JFP 57 - Des troubles du langage aux logopathies

Collectif

Paru le 13/08/2026

Erès

26,00 €

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