JFP 57 - Des troubles du langage aux logopathies

Oserons-nous mettre à l'épreuve dans notre Journal ce que pourrait apporter à la lecture du réel de la clinique la substitution au terme psyché, induisant inévitablement l'idéal d'une unité du sujet à retrouver, celui de logos, qui signifie la division du sujet qui parle quelle que soit sa structure ? Un abord par la référence au langage de la pathologie, une logopathologie qui se déclinerait en autant de logopathies est-elle susceptible d'exister ? Pourrait-elle donner son élan à la psychiatrie lacanienne que Marcel Czermak et Charles Melman appelaient de leurs voeux ? Commençons par interroger dans ce numéro certaines logopathies exemplaires notamment le groupe clinique que Bleuler a désigné par le terme de schizophrénie.