Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Ciel est ouvert

Rémy Kurowski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Père pallotin, Rémy Kurowski propose une initiation progressive à ce qu'est la Miséricorde divine à partir de la Bible, puis dans l'histoire de l'Eglise, et surtout à partir des apparitions et la vie de sainte Faustine. Il s'appuie également sur son expérience personnelle en livrant des éléments autobiographiques, invitant ainsi le lecteur à partir à la recherche des traces de la Miséricorde divine dans sa propre vie. Chaque chapitre peut être lu séparément et utilisé de façon indépendante comme point de départ pour une retraite ou une méditation personnelle partielle. Certaines références à la vie de soeur Faustine et à ses écrits (Petit journal ou Lettres) sont elles aussi commentées dans plusieurs chapitres. Les portes de la Miséricorde s'ouvrent grand pour un passage qui, lui, est bien étroit : celui de la confiance absolue en la puissance aimante de Dieu.

Par Rémy Kurowski
Chez Salvator

|

Auteur

Rémy Kurowski

Editeur

Salvator

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Ciel est ouvert par Rémy Kurowski

Commenter ce livre

 

Le Ciel est ouvert

Rémy Kurowski

Paru le 25/06/2026

280 pages

Salvator

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706731136
9782706731136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.