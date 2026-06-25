Le Ciel est ouvert

Père pallotin, Rémy Kurowski propose une initiation progressive à ce qu'est la Miséricorde divine à partir de la Bible, puis dans l'histoire de l'Eglise, et surtout à partir des apparitions et la vie de sainte Faustine. Il s'appuie également sur son expérience personnelle en livrant des éléments autobiographiques, invitant ainsi le lecteur à partir à la recherche des traces de la Miséricorde divine dans sa propre vie. Chaque chapitre peut être lu séparément et utilisé de façon indépendante comme point de départ pour une retraite ou une méditation personnelle partielle. Certaines références à la vie de soeur Faustine et à ses écrits (Petit journal ou Lettres) sont elles aussi commentées dans plusieurs chapitres. Les portes de la Miséricorde s'ouvrent grand pour un passage qui, lui, est bien étroit : celui de la confiance absolue en la puissance aimante de Dieu.