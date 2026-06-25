Franc-maçon, un savoir être

Ce livre est un petit guide d'auto-création. Non pour se fabriquer un personnage de plus, mais pour se défaire de ce qui n'est pas essentiel. Il ne propose ni méthode, ni recette, ni promesse de réussite. Il invite à un travail plus exigeant : retrouver un lieu intérieur de justesse, là où le silence précède la parole et où le souffle peut redevenir source. N'être à soi explore les chemins discrets par lesquels un être humain se libère des rôles, des injonctions, des fidélités factices et des masques accumulés pour exister. Il s'adresse à celles et ceux qui sentent que vivre ne consiste pas à s'ajouter, mais à se dépouiller. A ordonner le chaos intérieur, à accueillir le manque, à consentir à la responsabilité d'être. Ce livre n'enseigne pas : il accompagne. Il ne ferme rien : il ouvre un seuil. Il propose une traversée intérieure, pour redevenir présent à soi, et habiter sa vie depuis un lieu vrai.