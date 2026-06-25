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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Franc-maçon, un savoir être

Georges Hanouna

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Ce livre est un petit guide d'auto-création. Non pour se fabriquer un personnage de plus, mais pour se défaire de ce qui n'est pas essentiel. Il ne propose ni méthode, ni recette, ni promesse de réussite. Il invite à un travail plus exigeant : retrouver un lieu intérieur de justesse, là où le silence précède la parole et où le souffle peut redevenir source. N'être à soi explore les chemins discrets par lesquels un être humain se libère des rôles, des injonctions, des fidélités factices et des masques accumulés pour exister. Il s'adresse à celles et ceux qui sentent que vivre ne consiste pas à s'ajouter, mais à se dépouiller. A ordonner le chaos intérieur, à accueillir le manque, à consentir à la responsabilité d'être. Ce livre n'enseigne pas : il accompagne. Il ne ferme rien : il ouvre un seuil. Il propose une traversée intérieure, pour redevenir présent à soi, et habiter sa vie depuis un lieu vrai.

Par Georges Hanouna
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Georges Hanouna

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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Franc-maçon, un savoir être

Georges Hanouna

Paru le 27/08/2026

Le Compas dans l'oeil

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487319561
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