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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les animaux du monde

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

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> Ce documentaire jeunesse de niveau cycle 2 propose 30 fiches documentaires en lecture-écriture pour découvrir des animaux de tous les continents, idéal pour un double niveau. > Un travail sur plusieurs disciplines en transversalité : découverte du monde, géographie, grandeurs et mesures, lecture-compréhension, vocabulaire, production d'écrits, arts visuels. Idéal pour nourrir un projet de classe. > Pour chacun des 30 animaux de ce documentaire jeunesse : - une fiche d'identité à lire et comprendre en collectif ou en autonomie - le dessin de chaque animal à réaliser grâce au pas à pas illustré - des activités ludiques : phrase à reconstituer, quiz, le savais-tu ? > Des documentaires imaginés et testés sur le blog boutdegomme. fr, qui peuvent venir en complément des dictées Les animaux du monde CE1 (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401108134).

Par Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre
Chez Hatier

|

Auteur

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

Editeur

Hatier

Genre

Français CP

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Les animaux du monde

Vincent Lefèvre, Laurence Lefèvre

Paru le 25/06/2026

64 pages

Hatier

3,90 €

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Scannez le code barre 9782401122444
9782401122444
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