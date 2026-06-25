> Ce documentaire jeunesse de niveau cycle 2 propose 30 fiches documentaires en lecture-écriture pour découvrir des animaux de tous les continents, idéal pour un double niveau. > Un travail sur plusieurs disciplines en transversalité : découverte du monde, géographie, grandeurs et mesures, lecture-compréhension, vocabulaire, production d'écrits, arts visuels. Idéal pour nourrir un projet de classe. > Pour chacun des 30 animaux de ce documentaire jeunesse : - une fiche d'identité à lire et comprendre en collectif ou en autonomie - le dessin de chaque animal à réaliser grâce au pas à pas illustré - des activités ludiques : phrase à reconstituer, quiz, le savais-tu ? > Des documentaires imaginés et testés sur le blog boutdegomme. fr, qui peuvent venir en complément des dictées Les animaux du monde CE1 (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401108134).