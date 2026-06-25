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La vie fracturée des jeunes migrants

Patrick Ange Raoult

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L'axe central, dans cet ouvrage, sera celui des cliniques éducatives et psychologiques pour rendre compte des particularités de l'accompagnement de ces jeunes gens aux parcours complexes. Ceux-ci sont traversés par des phases de stress, des phases d'exposition aux violences, sources de désorganisation psychique et des phases de traumatismes. Ces parcours migratoires sont exposés aux figures multiples de la violence dont les sources se situent dans l'histoire sociofamiliale, dans l'histoire politique, dans les rencontres fâcheuses au fil de l'errance et les situations dramatiques auxquels ces jeunes ont été confrontés. Le travail auprès d'eux génère des conflits éthiques et praxiques chez les professionnels. Les positions professionnelles face à ces expériences de vie de ces jeunes gens sont discutées en repérant les difficultés spécifiques rencontrées par les équipes. Les mutations actuelles du champ social atteignent le sens du travail, d'autant plus avec ces jeunes gens pris en étau entre protection de l'enfance et discours sécuritaire à propos de l'immigration. L'accompagnement de ces vies précaires met à l'épreuve la professionnalité de chacun mais aussi sa subjectivité. Ceci peut être accentué par des récits de vie qui rendent compte de la misère du monde et de situations déshumanisantes. Pour autant, ces multiples écueils n'empêchent pas des résolutions positives du fait même des ajustements constants des équipes. Le travail de maillage réalisé par celles-ci subsume l'ombre des traumatismes qui plane autour de ces jeunes.

Par Patrick Ange Raoult
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Patrick Ange Raoult

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Travail social

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La vie fracturée des jeunes migrants

Patrick Ange Raoult

Paru le 25/06/2026

112 pages

Chronique Sociale

14,00 €

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