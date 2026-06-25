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#Album jeunesse

M'as-tu vu ?

Silvia Borando

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Un livre d'observation ludique, graphique et coloré qui ravira les tout-petits ! "Dans le sable, sous l'océan ou au milieu des hautes herbes, certains animaux se confondent parfaitement dans le paysage... Regarde attentivement : qui est toujours là ? Qui a disparu ? L'as-tu vu ? Ce livre est un jeu d'observation divisé en dix petites manches. Sur la première page, dix animaux différents sont présentés sur fond blanc. Lorsque le lecteur tourne la page, la couleur du fond change et l'un des animaux disparaît, se fondant dans le nouveau décor. Le jeu consiste à se rappeler quel animal a disparu sur chaque nouvelle scène ! "

Par Silvia Borando
Chez Kimane

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Auteur

Silvia Borando

Editeur

Kimane

Genre

Tout-carton

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M'as-tu vu ?

Silvia Borando

Paru le 25/06/2026

24 pages

Kimane

14,95 €

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