M'as-tu vu ?

Un livre d'observation ludique, graphique et coloré qui ravira les tout-petits ! "Dans le sable, sous l'océan ou au milieu des hautes herbes, certains animaux se confondent parfaitement dans le paysage... Regarde attentivement : qui est toujours là ? Qui a disparu ? L'as-tu vu ? Ce livre est un jeu d'observation divisé en dix petites manches. Sur la première page, dix animaux différents sont présentés sur fond blanc. Lorsque le lecteur tourne la page, la couleur du fond change et l'un des animaux disparaît, se fondant dans le nouveau décor. Le jeu consiste à se rappeler quel animal a disparu sur chaque nouvelle scène ! "