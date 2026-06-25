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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Semantic Error Tome 2

Soori J., Angy, J. Soori

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Lorsqu'un étudiant maniaque des règles se fait lâcher par ses camarades sur un projet de groupe, il n'hésite pas à les dénoncer. Une relation électrique débute alors avec un senior... Tiré d'un roman et déjà adapté en film et en drama. Choo Sangwoo est un maniaque des règles. Ainsi, lorsque ses camarades le lâchent sur un projet de groupe, il ne les épargne pas et les dénonce... quitte à empêcher un senior, Jang Jae Young, d'obtenir son diplôme. Ces deux-là sont définitivement incompatibles ! Sangwoo pourra-t-il corriger Jae Young, une erreur sémantique dans sa vie parfaite ?

Par Soori J., Angy, J. Soori
Chez Kbooks

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Auteur

Soori J., Angy, J. Soori

Editeur

Kbooks

Genre

Romance et érotique LGBT

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Semantic Error Tome 2

Soori J., Angy, J. Soori trad. Delcourt

Paru le 25/06/2026

288 pages

Kbooks

16,95 €

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