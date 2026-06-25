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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Strike Knight

Tamar Saborido

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Il pense avoir le contrôle. Elle va lui prouver à quel point il a tort. " On gagne ensemble. On chute ensemble. " Cassidy Knightley est le lanceur vedette de l'équipe de baseball de l'université d'Oak Ridge. Du moins, il l'était avant de s'absenter pour raison familiale. A son retour, la pression est partout. Sur le terrain comme en dehors, Knight avance sur le fil, conscient que certains sont prêts à tout pour prendre ce qui lui appartient. Poppy Turner, étudiante en théâtre et employée au cinéma, arbore un sourire insolent, même quand la vie lui met des bâtons dans les roues. Elle rêve de scène, de liberté, d'intensité. Mais derrière cette façade lumineuse se cache un secret qu'elle protège farouchement... Le problème ? Cassidy Knightley sait ce qu'elle dissimule. Et elle a ça en horreur. Contraints de se côtoyer malgré une animosité tenace, Knight la pousse à bout. Chaque échange devient une étincelle, chaque regard une promesse dangereuse. Ils se détestent autant qu'ils se désirent. Mais quand les silences pèsent plus lourd que les mots et que les regards trahissent ce que le coeur refuse d'admettre, une seule question demeure : oser s'aimer malgré le risque d'avoir mal... ou se briser à force de se rejeter ?

Par Tamar Saborido
Chez Plumes du Web

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Auteur

Tamar Saborido

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

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Strike Knight

Tamar Saborido

Paru le 25/06/2026

471 pages

Plumes du Web

19,90 €

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