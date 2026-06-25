Le canon littéraire

Comment se construit un canon littéraire ? Qui décide des oeuvres qui représentent une nation - et peut-on encore penser le canon à l'heure du mondial ? Ce premier volume explore les conditions d'émergence et de consolidation des canons littéraires dans des cadres collectifs, principalement nationaux mais aussi culturels et linguistiques plus larges. Il interroge les mécanismes - institutionnels, éditoriaux, scolaires, critiques - qui contribuent à consacrer certaines oeuvres au détriment d'autres. Au-delà des dynamiques nationales, l'ouvrage ouvre la réflexion vers des échelles supranationales : peut-on concevoir un canon européen ? Existe-t-il déjà un canon mondial, implicite ou institutionnalisé ? Entre traditions héritées et circulations transnationales, ce volume met en lumière les tensions entre affirmation identitaire et dépassement des frontières.
Par
Guillaume Bridet, Jacques Poirier Chez
Presses Sorbonne Nouvelle
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