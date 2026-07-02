Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Consuelo

George Sand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un récit d'aventure hanté par la musique qui raconte avec passion et fureur l'histoire d'une voix et d'un destin de femme dans l'Europe cosmopolite du XVIIIe siècle. On l'appelle " l'Espagnole ", la Zingarella. Née au XVIIIème siècle dans la pauvreté des ruelles de Venise, Consuelo possède une voix prodigieuse capable de bouleverser les coeurs. Repérée très jeune, son talent la conduit sur les routes d'Europe, des scènes éclatantes de théâtres aux châteaux les plus fastueux de Bohême, au coeur d'un monde où l'art ouvre toutes les portes. A condition de pouvoir s'y soumettre... Au fil des rencontres et des épreuves, Entre intrigues amoureuses, rivalités de scène et désir de liberté, le destin qui l'attend est un opéra en lui-même.

Par George Sand
Chez Pocket

|

Auteur

George Sand

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Consuelo par George Sand

Commenter ce livre

 

Consuelo

George Sand

Paru le 02/07/2026

1136 pages

Pocket

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357807
9782266357807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.