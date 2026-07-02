Un récit d'aventure hanté par la musique qui raconte avec passion et fureur l'histoire d'une voix et d'un destin de femme dans l'Europe cosmopolite du XVIIIe siècle. On l'appelle " l'Espagnole ", la Zingarella. Née au XVIIIème siècle dans la pauvreté des ruelles de Venise, Consuelo possède une voix prodigieuse capable de bouleverser les coeurs. Repérée très jeune, son talent la conduit sur les routes d'Europe, des scènes éclatantes de théâtres aux châteaux les plus fastueux de Bohême, au coeur d'un monde où l'art ouvre toutes les portes. A condition de pouvoir s'y soumettre... Au fil des rencontres et des épreuves, Entre intrigues amoureuses, rivalités de scène et désir de liberté, le destin qui l'attend est un opéra en lui-même.