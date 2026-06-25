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Et ils meurent tous les deux à la fin

Adam Silvera

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" Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? " Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour fi nal. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée. " Sublime et envoûtant ! " Lauren OLIVER, auteure de Before I Fall

Par Adam Silvera
Chez Pocket

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Auteur

Adam Silvera

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Et ils meurent tous les deux à la fin

Adam Silvera trad. Constance de Mascureau

Paru le 25/06/2026

416 pages

Pocket

8,70 €

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