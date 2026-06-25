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Mini city

Marc Ordiali

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Créez des mondes miniatures ! Collez vos stickers sur 10 planches pour réaliser une adorable ville Ouvrez ce joli carnet cosy relié et découvrez : 10 décors de ville, imprimés sur papier épais, à détacher 20 planches avec des mini stickers sweet and cosy, sur fond transparent, à sticker sur les décors Les modèles des scènes cosy finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène cosy en 3D ! Mini cinéma, mini musée, mini aéroport, mini salon de coiffure, mini école, mini port, mini théâtre... assemblez ces jolies scènes une à une pour composer une ville et animez-la avec d'adorables animaux cosy !

Par Marc Ordiali
Chez Solar

|

Auteur

Marc Ordiali

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Mini city

Marc Ordiali

Paru le 25/06/2026

52 pages

Solar

12,95 €

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