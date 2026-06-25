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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Disparu

Danielle Steel

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Après l'enlèvement de son fils, une jeune mère se voit subitement confrontée à un passé douloureux. Les Patterson - Marielle, Malcolm et leur fils Teddy - vivent un bonheur sans nuages dans leur luxueux appartement new-yorkais. Mais en vérité, de sombres secrets tourmentent le couple... A chaque Saint-Patrick, Marielle va allumer un cierge en souvenir de son premier enfant, né d'un mariage gardé secret et disparu dans un tragique accident. Cette année-là, la jeune femme tombe sur Charles Delauney, son premier mari artiste. Il suffit d'un regard pour que le passé resurgisse entre ces deux êtres passionnés. Peu de temps après, un nouveau drame frappe : Teddy est enlevé. Charles est le suspect numéro un. Malgré les efforts du séduisant John Taylor, agent du FBI, l'enquête piétine. Charles, qui clame son innocence, doit comparaître devant la justice. Tous les acteurs du drame, y compris le père et la mère, sont tour à tour mis en cause. Tel un puzzle monstrueux, la vérité finira par s'imposer... Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Romans policiers

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Disparu

Danielle Steel trad. Vassoula Galangau

Paru le 25/06/2026

368 pages

Presses de la Cité

15,90 €

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