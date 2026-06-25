Le bal enchanté - Livre d'activités

Découvre l'univers magique de J'habille mes amies dans ce livre d'activités rempli de magie. Les fées organisent un grand bal au palais de la Reine des Fées. Suis-les alors qu'elles distribuent les invitations, aident les invités à choisir leurs tenues, décorent le palais et dansent au bal enchanté. Dans ce grand livre d'activités, les enfants passeront des heures à compléter les scènes grâce à plus de 100 autocollants brillants et trouveront également de nombreux jeux et coloriages, ainsi que des éléments cartonnés à détacher comme des diadèmes, des couronnes, des masques et bien plus encore ! - Un grand livre d'activités magique rempli de fées, de licornes, de mode et de tout l'univers J'habille mes amies - Six planches à détacher pour créer des activités en papier - Plus de 300 autocollants , dont plus de 100 autocollants scintillants à placer - Une adorable histoire de fées , à laquelle les enfants peuvent participer : de l'envoi des invitations jusqu'à la danse au grand bal - J'habille mes amies, la collection d'autocollants numéro 1 , adorée des enfants - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 60 titres à découvrir