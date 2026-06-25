The Baron's Accounts

Plusieurs générations d'une famille de banquiers traversent les évènements tumultueux du XIXe siècle. Troisième épisode d'une saga familiale et historique en six volumes. 1857. Voilà cinq ans que le Baron Haussmann a entrepris son colossal chantier de remodelage de Paris. La ville est en proie à une spéculation immobilière d'une telle ampleur que pour s'assurer du succès d'un investissement, tout le monde ne s'encombre pas de considérations légales. Au milieu de tout cela, une nouvelle génération de Saint-Hubert va s'affronter, les enfants de Charlotte et ceux de Christian, deux lignées prisonnières de la haine mutuelle qui anime le frère et la soeur ...