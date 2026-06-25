Camille, trentenaire, découvre avec effroi qu'elle est enceinte. Dans une autre vie, cette nouvelle aurait pu la réjouir. Mais là où vit Camille, enfanter est devenu un crime : il est désormais strictement interdit de procréer. Agathe, contrôleuse aux affaires familiales, applique chaque jour la nouvelle loi. Au fond d'elle cependant, son désir d'enfant ne s'est jamais véritablement éteint. Et puis il y a Emma, quatorze ans, qui regarde le monde s'effondrer et se demande s'il vaut encore la peine d'y survivre. Trois voix de femmes, trois façons d'aimer, de résister ou de céder. "Dernière Génération" explore, avec une intensité rare, la peur de transmettre dans un monde qui s'éteint, et la question vertigineuse : qu'est-ce qu'être humain quand donner la vie devient un acte interdit ? " Une écriture simple et efficace. Un récit qui touche au coeur et parle à tout le monde. " – Amélie Nothomb Marie Dilger écrit sur la fragilité des êtres et les dérives d'une société en mutation. "Dernière Génération" est un récit à la croisée de l'intime et du politique, où l'amour, la peur et la responsabilité se heurtent dans un futur terriblement proche.