Un livre illustré, écrit par un professeur d'Histoire agrégé, offrant un panorama clair et accessible de Napoléon Bonaparte, de son ascension à son héritage, pour comprendre l'homme, son époque et l'impact durable de l'Empire sur le monde contemporain. Des pages richement illustrées, des textes courts et captivants... Pour tout savoir sur l'emblématique Napoléon, ou presque ! Figure incontournable de l'histoire de France, Napoléon a connu un destin digne d'une véritable épopée. D'abord simple enfant de Corse, il gravit les échelons et fait preuve de stratégie et d'ambition pour devenir l'empereur redouté qui gouverne l'Empire français d'une main de fer. De sa naissance à sa mort, en exil sur l'île de Sainte-Hélène, découvrez ou redécouvrez son histoire, son ascension fulgurante et sa chute. Tacticien hors pair, chef d'armées, dirigeant autoritaire, mais aussi homme complexe, toutes les facettes de Napoléon sont ici à portée de main. Jérôme Maufras est professeur agrégé d'histoire. Passionné et érudit, il met son talent au service d'un récit clair et synthétique pour retracer la vie fascinante de Napoléon, entre carrière militaire et destin politique.