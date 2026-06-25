Le procès de canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (1319-1364)

Le procès de canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (? 1364), est un des plus complets qui existent pour la période médiévale. A côté de l'enquête officielle qui s'est déroulée à Angers en 1371 - dont les actes ont été publiés dans le tome Ier, en 2021, les Archives du Vatican ont en effet conservé toute une documentation antérieure, constituée par des recueils de miracles attribués à l'intercession de ce pieux laïc, ainsi que par les comptes-rendus détaillés de la procédure suivie depuis l'arrivée du dossier à Avignon et son examen par la Curie, jusqu'à la veille du consistoire de septembre 1376, au cours duquel le pape Grégoire XI et les cardinaux allaient avoir à décider si oui ou non Charles de Blois devait être reconnu comme un saint et vénéré comme tel par l'Eglise catholique. En fait, il semble bien que cette réunion n'eut pas lieu, car le pape quitta Avignon pour Rome le 13 septembre 1376, sans qu'une décision ait été prise à ce sujet, et il ne devait pas y revenir par la suite. Dès lors, la cause du défunt duc ne pouvait plus aboutir et l'épais dossier qui avait été constitué à son sujet suivit les vicissitudes des Archives pontificales, où personne n'eut l'idée d'aller le chercher au cours des siècles suivants. La documentation publiée, et en partie traduite du latin, dans le présent volume est extrêmement intéressante pour l'histoire de la Bretagne à l'époque de Guerre de Cent Ans, qui est omniprésente dans les récits de miracles faits par les témoins. Mieux encore que le procès d'Angers, les enquêtes préliminaires ouvrent des perspectives sur la vie religieuse des Bretons du XIVe siècle, leur culture (on y trouve une phrase en breton, ce qui est rare pour l'époque) et leurs attentes vis-à-vis du surnaturel. Mais les vicissitudes du procès à la Curie pontificale d'Avignon entre 1372 et 1376 ne sont pas moins passionnantes, dans la mesure où elles illustrent les efforts déployés par les clercs pour remodeler la figure du défunt duc en fonction du modèle de sainteté qui prévalait alors dans l'Eglise.