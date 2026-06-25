Cette visite guidée de l'Auvergne d'antan rassemble les connaissances et souvenirs collectés pendant plus de quarante ans de vagabondage. Un ouvrage indisponible depuis près d'un siècle qui évoque, étape par étape, les histoires, les paysages, les coutumes, les traditions, les grands écrivains et les petits métiers du Massif central, illustrés de mille anecdotes savoureuses. Attaché à l'Auvergne par le sang et la mémoire, Jean Ajalbert a fait de ses paysages un laboratoire littéraire, un territoire moral, presque un personnage. De puys en vallées, de châteaux en villes et villages, nous suivons ce guide passionné sur les sentiers de l'Auvergne d'antan. A chaque étape, il évoque les légendes perdues, les poètes et les chansons oubliés, les coutumes et les recettes, les petits métiers - et ses propres souvenirs. Burons et troubadours du Cantal, vaches de Salers et vierges noires du Forez, cheires et lacs des monts Dore, carrières de Volvic et cascades du Sancy, aiguiseurs de Thiers et guérisseurs de l'Aubrac, ruines de Murol et d'Apchon, veillées de Conques et moeurs du Velay, pages de Pascal et de Vallès... Vagabondage érudit et enchanteur, L'Auvergne au coeur est l'aboutissement d'un long commerce avec un pays, ses langues, ses silences, ses colères, explorés avec la curiosité d'un enquêteur, la précision d'un mémorialiste et la ferveur d'un amoureux parfois jaloux.